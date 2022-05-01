Строительный магазин загорелся в пригороде Актау

Информация о возгорании строительного магазина «Жамила» вдоль автодороги в селе Кызыл-тобе 2 поступила в пожарную часть сегодня вечером, 1 мая, 19:04.Общая площадь здания ориентировочно 1500 квадратных метров. Предварительная площадь пожара - 1000 квадратных метров.Причина устанавливается.На месте работают 18 огнеборцев и четыре единицы техники.