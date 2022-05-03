Момент столкновения двух машин попал на видео в Актау

ДТП произошло утром 2 мая на кольцевом участке дороги, напротив памятника Куржиманулы Кашагану.На кадрах видно, как водитель Hyundai Accent не уступает дорогу Mitsubishi Pajero, в результате чего происходит столкновение.Рядом с происшествием оказалась карета скорой помощи. Медики сразу поспешили на помощь участникам ДТП.Как сообщили в департаменте полиции региона, в аварии никто не пострадал и помощь водителям не потребовалась.На водителя Hyundai Accent составлен протокол по статье 610 Кодекса об Административных Правонарушениях РК (Нарушение водителями правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб). Ему грозит штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.