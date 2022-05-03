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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:46

Просмотров: 1007

Момент столкновения двух машин попал на видео в Актау

Проезжавшая мимо карета скорой помощи сразу подъехала к месту аварии.

Кадр видео
ДТП произошло утром 2 мая на кольцевом участке дороги, напротив памятника Куржиманулы Кашагану.

На кадрах видно, как водитель Hyundai Accent не уступает дорогу Mitsubishi Pajero, в результате чего происходит столкновение.

Рядом с происшествием оказалась карета скорой помощи. Медики сразу поспешили на помощь участникам ДТП.

Как сообщили в департаменте полиции региона, в аварии никто не пострадал и помощь водителям не потребовалась.

На водителя Hyundai Accent составлен протокол по статье 610 Кодекса об Административных Правонарушениях РК (Нарушение водителями правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб). Ему грозит штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.




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Комментарии ( 5 )

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Tankushka (Посетители) Сегодня, 10:43
Каждый день в Актау столкновения! Ну сколько можно!
 
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Orion (Посетители) Сегодня, 10:09
Нужно собрать статистику аварий по этому перекрестку, там наверное за 1000 перевалило.
 
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bekenova (Посетители) Сегодня, 10:01
меня тоже так чуть не убил, машину смял, а судья ему назначил штраф 20МРП, когда я стала возмущаться, Судья сказал :он же не нарочно...
 
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Ирон (Посетители) Сегодня, 09:57
GuF,
Я с вами согласен но есть .1 раз 20 мрп потом больше и лишение прав не за горами.у нас многие летят и не думают мозгов паходу нет.и жизнь им не дорога.пока есть коррупция будут и водятлы
 
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 GuF (Посетители) Сегодня, 09:49
штраф в размере 20 МРП можно оплачивать каждый месяц как абонплату и ездить как баран колечить людей и портить имущество дальше,горбатого могила исправит,но только не наши законы.
 
 

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