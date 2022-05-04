Полицейские Костаная задержали угонщика из Мангистауской области

Иллюстративное фото
По сообщению информационного портала «Алау», 3 мая автопатруль в составе Даулета Тлеукенова и Акылбека Салапаева дежурили на трассе Костанай –Карабутак А-22. Около 23:00 часов они заметили автомашину Тоyota, которая двигалась с большой скоростью. Требования стражей порядка об остановке водитель проигнорировал.
Он продолжал ехать в сторону Костаная. Полицейские в ходе преследования задержали водителя возле моста «Айет». Водитель дверь автомашины заблокировал и не выходил из салона.
Как выяснилось, автомашина числилась в угоне с 1 мая в городе Жанаозене. Задержанный, 21-летний житель Мангистауской области, при себе никаких документов не имел.
В настоящее время о задержании водителя сообщено владельцу автомашины.
Он продолжал ехать в сторону Костаная. Полицейские в ходе преследования задержали водителя возле моста «Айет». Водитель дверь автомашины заблокировал и не выходил из салона.
Как выяснилось, автомашина числилась в угоне с 1 мая в городе Жанаозене. Задержанный, 21-летний житель Мангистауской области, при себе никаких документов не имел.
В настоящее время о задержании водителя сообщено владельцу автомашины.
Оставьте свой комментарий первым.