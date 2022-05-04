Мужчина погиб в ДТП на трассе Жетыбай -Шетпе

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 4 мая, в 10:25 часов.- Авария произошла с участием автомашин Daewoo Nexia и КАМАЗ. На место прибыла бригада экстренного реагирования, но 27-летний водитель легкового автомобиля скончался до их приезда. Специалисты с помощью спасательного оборудования извлекли тело из машины, - сообщили в ДЧС Мангистауской области.