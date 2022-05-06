Три школы и детский сад затопило в Жанаозене: спасатели сообщают о снижении уровня воды на улицах

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Спасатели продолжают работы по ликвидации подтоплений в Жанаозене. Сотрудники городского отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с чиновниками ведут работы по откачке дождевых вод.
- На данный момент отделом по ЧС Жанаозена совместно с местными исполнительными органами ведутся работы по откачке дождевых вод с привлечением спецтехники и водооткачивающих устройств от пожарной части Жанаозена. Всего подтоплено на данный момент 43 дворовых участка, 4 улицы, 4 жилых дома, 3 школы и детский сад. Учебный процесс на данный момент приостановлен, - сообщил Ибрем Байрамов, оперативный дежурный кризисных ситуация ДЧС региона.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям говорят, что уровень воды на улицах Жанаозена снизился.
- Работы завершатся, скорее всего, в ночное время, на данный момент уровень воды снизился, работы по откачке ведутся. От департамента по ЧС привлечено 16 сотрудников и 4 мотопомпы, а также работает техника, предоставленная коммунальными организациями и предприятиями Жанаозена, - сообщил Ибрем Байрамов.
В управлении образования рассказали о ситуации в затопленных организациях образования.
- Из-за непрерывного выпадения ливневых дождей сотрудники и воспитанники детского сада, а также школьники не смогли прийти в образовательные учреждения. В частности, в Жанаозене в микрорайоне «Рауан» затопило среднюю школу №22, в селе Рахат в микрорайоне «Мерей» - школу №9, в селе Кендерли школы №№21, 23 и детский сад «Рахат» №12. Учебно-воспитательный процесс временно перевели в онлайн-режим. По такому же принципу будут временно учиться школьники в селе Бостан Каракиянского района. Данный вопрос взят на контроль управления образования, - сообщили в ведомстве.
Напомним, после дождя в Мангистау в Каракиянском районе сошёл селевой поток. Также водители авто сообщали о нулевой видимости на трассах из-за осадков. Видео схода мощного селя в Мангистау появилось в Сети. Жители Жанаозена жаловались на то, что жилые дома и улицы затопило после дождей.
- На данный момент отделом по ЧС Жанаозена совместно с местными исполнительными органами ведутся работы по откачке дождевых вод с привлечением спецтехники и водооткачивающих устройств от пожарной части Жанаозена. Всего подтоплено на данный момент 43 дворовых участка, 4 улицы, 4 жилых дома, 3 школы и детский сад. Учебный процесс на данный момент приостановлен, - сообщил Ибрем Байрамов, оперативный дежурный кризисных ситуация ДЧС региона.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям говорят, что уровень воды на улицах Жанаозена снизился.
- Работы завершатся, скорее всего, в ночное время, на данный момент уровень воды снизился, работы по откачке ведутся. От департамента по ЧС привлечено 16 сотрудников и 4 мотопомпы, а также работает техника, предоставленная коммунальными организациями и предприятиями Жанаозена, - сообщил Ибрем Байрамов.
В управлении образования рассказали о ситуации в затопленных организациях образования.
- Из-за непрерывного выпадения ливневых дождей сотрудники и воспитанники детского сада, а также школьники не смогли прийти в образовательные учреждения. В частности, в Жанаозене в микрорайоне «Рауан» затопило среднюю школу №22, в селе Рахат в микрорайоне «Мерей» - школу №9, в селе Кендерли школы №№21, 23 и детский сад «Рахат» №12. Учебно-воспитательный процесс временно перевели в онлайн-режим. По такому же принципу будут временно учиться школьники в селе Бостан Каракиянского района. Данный вопрос взят на контроль управления образования, - сообщили в ведомстве.
Напомним, после дождя в Мангистау в Каракиянском районе сошёл селевой поток. Также водители авто сообщали о нулевой видимости на трассах из-за осадков. Видео схода мощного селя в Мангистау появилось в Сети. Жители Жанаозена жаловались на то, что жилые дома и улицы затопило после дождей.