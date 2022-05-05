Селевой поток после дождя обрушился на трассу Актау-Жанаозен









Сход селя произошёл сегодня, 5 мая, после дождя. Потоки дошли до трассы, соединяющей Актау и Жанаозен. Автор ролика сообщил, что видео снято на дороге в Каракиянском районе.Водители авто, ставшие свидетелями природного явления, записали несколько видео.Кроме того, на трассах наблюдается нулевая видимость из-за осадков.По прогнозам синоптиков РГП «Казгидромет», в Мангистау 6, 7 мая ожидаются дожди и усиление ветра.