Воды по пояс: в Жанаозене жилые дома и улицы затопило после дождей

кадр с видеоролика
Обильный дождь в Жанаозене вызвал наводнение. Как сообщает ДЧС Мангистауской области, от жителей города поступают многочисленные звонки с жалобами о том, что на улицах и территориях жилых домов произошло скопление дождевых вод.
По данным ведомства, всего подтоплено восемь дворовых участков, два жилых дома, три улицы и общеобразовательная школа.
- На данный момент отдел по ЧС Жанаозена совместно с акиматом города Жанаозен ведут работы по откачке дождевых вод с привлечением спецтехники коммунальных служб организаций и водооткачивающих устройств, - прокомментировала пресс-служба ДЧС Мангистауской области.
Тем временем горожане активно делятся кадрами подтопленных домов. На одном из видео видно, как из-за воды парализовало автомобильное движение. Жителям Жанаозена, чтобы добраться до своих домов, нужно пройти по пояс в воде.
Ранее сообщалось, что из-за ливня в Мангистау сошел селевой поток. Сегодня стало известно, что участок дороги на трассе Актау-Жанаозен в Каракиянском районе, где произошёл сход сели, открыт для проезда. Угрозы для автомобилистов нет. Об этом сообщает пресс-секретарь АО «НК «КазАвтоЖол» Ляззат Стамгазиева.
По данным ведомства, всего подтоплено восемь дворовых участков, два жилых дома, три улицы и общеобразовательная школа.
- На данный момент отдел по ЧС Жанаозена совместно с акиматом города Жанаозен ведут работы по откачке дождевых вод с привлечением спецтехники коммунальных служб организаций и водооткачивающих устройств, - прокомментировала пресс-служба ДЧС Мангистауской области.
Тем временем горожане активно делятся кадрами подтопленных домов. На одном из видео видно, как из-за воды парализовало автомобильное движение. Жителям Жанаозена, чтобы добраться до своих домов, нужно пройти по пояс в воде.
Ранее сообщалось, что из-за ливня в Мангистау сошел селевой поток. Сегодня стало известно, что участок дороги на трассе Актау-Жанаозен в Каракиянском районе, где произошёл сход сели, открыт для проезда. Угрозы для автомобилистов нет. Об этом сообщает пресс-секретарь АО «НК «КазАвтоЖол» Ляззат Стамгазиева.