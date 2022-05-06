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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 11:56

Просмотров: 2022

Воды по пояс: в Жанаозене жилые дома и улицы затопило после дождей

В Жанаозене подтопило дворовые участки, жилые дома и одну общеобразовательную школу. Автомобильное движение в некоторых участках города парализовано. Как сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области, спасатели при помощи мотопомп занимаются откачкой воды.

кадр с видеоролика
Обильный дождь в Жанаозене вызвал наводнение. Как сообщает ДЧС Мангистауской области, от жителей города поступают многочисленные звонки с жалобами о том, что на улицах и территориях жилых домов произошло скопление дождевых вод.

По данным ведомства, всего подтоплено восемь дворовых участков, два жилых дома, три улицы и общеобразовательная школа.

- На данный момент отдел по ЧС Жанаозена совместно с акиматом города Жанаозен ведут работы по откачке дождевых вод с привлечением спецтехники коммунальных служб организаций и водооткачивающих устройств, - прокомментировала пресс-служба ДЧС Мангистауской области.

Тем временем горожане активно делятся кадрами подтопленных домов. На одном из видео видно, как из-за воды парализовало автомобильное движение. Жителям Жанаозена, чтобы добраться до своих домов, нужно пройти по пояс в воде.






Ранее сообщалось, что из-за ливня в Мангистау сошел селевой поток. Сегодня стало известно, что участок дороги на трассе Актау-Жанаозен в Каракиянском районе, где произошёл сход сели, открыт для проезда. Угрозы для автомобилистов нет. Об этом сообщает пресс-секретарь АО «НК «КазАвтоЖол» Ляззат Стамгазиева.



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Комментарии ( 4 )

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Tankushka (Посетители) Сегодня, 13:54
В начале мая в Мангистау частенько так бывает!
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 13:32
Ждём-с на сайте колёса местных утопленников
car

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 12:11
Жители Жанаозена теперь будут обвинять жителей Актау за вызов дождя обрядом Тассатык.
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 12:10
lol blind ой можно я промолчу lol
 
 

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