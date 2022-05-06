«КазАвтоЖол» о трассе Актау-Жанаозен: дорога открыта и угрозы для закрытия дорожного движения нет

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Сотрудники филиала АО «НК «КазАвтоЖол» в Мангистау сообщают, что по последней информации, уровень воды спал, ведутся укрепительные работы.
- Филиалом организовано круглосуточное патрулирование. Разрушений покрытия автодороги не имеется. Дорога открыта, проезд обеспечен, так как угрозы безопасности дорожного движения нет. На данном участке задействовано два самосвала и один погрузчик, - прокомментировала пресс-секретарь АО «НК «КазАвтоЖол» Ляззат Стамгазиева.
Ранее сообщалось, что после дождя в Мангистау в Каракиянском районе сошёл селевой поток. Также водители авто сообщали о нулевой видимости на трассах из-за осадков.
- Филиалом организовано круглосуточное патрулирование. Разрушений покрытия автодороги не имеется. Дорога открыта, проезд обеспечен, так как угрозы безопасности дорожного движения нет. На данном участке задействовано два самосвала и один погрузчик, - прокомментировала пресс-секретарь АО «НК «КазАвтоЖол» Ляззат Стамгазиева.
Ранее сообщалось, что после дождя в Мангистау в Каракиянском районе сошёл селевой поток. Также водители авто сообщали о нулевой видимости на трассах из-за осадков.
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