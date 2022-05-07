Дерево зажало внедорожник в Актау

Инцидент произошел утром 7 мая во дворе дома №37 в 11 микрорайоне.Дерево перед подъездом накренилось из-за сильного ветра, в результате чего прижало припаркованный внедорожник.Владельцы автомобиля вызвали спасателей.Прибывшие специалисты топором обрубили большие сучки, после домкратом приподняли дерево. Машина смогла благополучно выехать.Дерево полностью упало на дорогу после того, как спасатели убрали домкрат. С помощью ручной пилы они распилили дерево пополам. Верхнюю часть в итоге оставили за домом №36, верхнюю - перед подъездом дома №37.