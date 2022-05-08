Дети утонули в яме с водой в Мангистау

Фото предоставили в ДЧС Мангистауской области

Как установлено, рядом с частным домом дождевая вода заполнила метровую выгребную яму. Она была вырыта для туалета.



По пути к дому дедушки с бабушкой в яму попали двое детей 2008 и 2012 годов рождения. Они не смогли выбраться самостоятельно.



Спасатели просят не оставлять детей без присмотра, а также закрывать колодцы и арыки.