Дети утонули в яме с водой в Мангистау

Фото предоставили в ДЧС Мангистауской области
Как установлено, рядом с частным домом дождевая вода заполнила метровую выгребную яму. Она была вырыта для туалета.
По пути к дому дедушки с бабушкой в яму попали двое детей 2008 и 2012 годов рождения. Они не смогли выбраться самостоятельно.
Спасатели просят не оставлять детей без присмотра, а также закрывать колодцы и арыки.
По пути к дому дедушки с бабушкой в яму попали двое детей 2008 и 2012 годов рождения. Они не смогли выбраться самостоятельно.
Спасатели просят не оставлять детей без присмотра, а также закрывать колодцы и арыки.
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