«ГАЗель» загорелась по дороге в Актау

Фото предоставили в ДЧС Мангистауской области

По информации ведомства, вечером 14 мая в 22:14 в 16-ти километрах от Жанаозена полностью сгорел двигатель и передняя часть автомобиля «ГАЗель». Водитель двигался в направлении Актау.



В автомобиле установлен газовый баллон объемом 100 литров. Прибывшие спасатели успели закрыть винт газового баллона.



Пострадавших нет.



Пожар ликвидирован в 22:42. В тушении были задействованы пять огнеборцев.