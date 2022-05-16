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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:45

Просмотров: 1012

Спасатели ищут двоих пропавших в море людей на спуске в 4 микрорайоне Актау

Очевидцы сообщают, что сегодня, 16 мая, на спуске в 4 микрорайоне Актау (именуемом в народе, как «Тарасик»), пошли купаться трое человек, предположительно, подростки. Один из них, по предварительным данным, смог выбраться. Спасатели ведут поиски ещё двоих, которых унесло в море.

На месте происшествия
ЧП случилось сегодня, 16 мая, в запрещённом для купания месте - на скальной местности в 4 микрорайоне (именуемом в народе, как спуск «Тарасик»).

По словам очевидцев, в море купались три человека (предварительно, подростки), одному из которых удалось выбраться, а двоим - нет.

Сейчас на месте работают спасатели, которые ведут поиски двоих людей, которых унесло в море. Также присутствуют сотрудники Скорой помощи и полиции.

Подробности происшествия обещали предоставить в ДЧС региона позже.



Спасатели ищут двоих пропавших в море людей на спуске в 4 микрорайоне Актау

Спасатели ищут двоих пропавших в море людей на спуске в 4 микрорайоне Актау



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