Спасатели ищут двоих пропавших в море людей на спуске в 4 микрорайоне Актау

ЧП случилось сегодня, 16 мая, в запрещённом для купания месте - на скальной местности в 4 микрорайоне (именуемом в народе, как спуск «Тарасик»).По словам очевидцев, в море купались три человека (предварительно, подростки), одному из которых удалось выбраться, а двоим - нет.Сейчас на месте работают спасатели, которые ведут поиски двоих людей, которых унесло в море. Также присутствуют сотрудники Скорой помощи и полиции.Подробности происшествия обещали предоставить в ДЧС региона позже.