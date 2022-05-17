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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:29

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За неделю в Мангистау сгорели четыре автомобиля

С 9 по 15 мая в регионе произошло четыре пожара и 11 случаев горения, 14 раз спасатели выезжали на аварийно-спасательные работы. Об этом сообщили в службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
В ведомстве рассказали подробности пожаров.

Один из пожаров произошёл 9 мая в Жанаозене. В 17:07 произошло горение двигателя и передней панели автомобиля Mercedens-Bens 160A, 1999 года выпуска. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.

За неделю в Мангистау сгорели четыре автомобиля


В четверг, 12 мая, произошло горение отдельно стоящего от дома гаража и находящегося в нём автомобиля УАЗ 31512 в селе Боранкул в Бейнеуском районе. Обошлось без пострадавших.

За неделю в Мангистау сгорели четыре автомобиля


Вечером 14 мая сгорел ещё один автомобиль в Жанаозене. Возле ресторана «Аксункар» произошло горение салона и моторного отсека автомобиля «Мазда 626», 1988 года выпуска. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.

В этот же вечер произошло горение двигателя и переднего отсека автомобиля ГАЗ Газель Термобудка на 169 километре автодороги Жанаозен – Жетыбай. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.

Спасатели рассказали, что делать в случае возгорания автомобиля:
1. Как только вы обнаружили, что ваш автомобиль горит – немедленно остановитесь, выключите двигатель, вытащите ключ зажигания и поставьте машину на ручной тормоз.
2. Если дым идёт из-под капота, открывать его надо с осторожностью – из-за притока кислорода возможен выброс пламени.
3. Если горит электропроводка – скиньте клеммы с аккумулятора.
4. Если огонь не успел набрать силу, попытайтесь ликвидировать его подручными средствами. И помните, только первые 1,5 минуты у вас есть возможность сбить пламя с помощью автомобильного огнетушителя. Если вы потеряете драгоценное время на его поиски, огонь успеет выйти из-под контроля.
5. При тушении пожара в моторном отсеке не применяйте воду, так как это может вызвать короткое замыкание электропроводки или распространение горящего бензина и увеличение площади горения.
6. Наиболее опасен пожар в районе бензобака. Здесь уже приходится думать не столько о машине, сколько о сохранении жизни, ибо взрыв может произойти в любую секунду. Если пожар возник во время движения, надо немедленно остановиться, выключить двигатель и отбежать от машины на безопасное расстояние.
7. Вызовите пожарных. Для вызова пожарной охраны с мобильного телефона существует единый номер «101 или 112».

- Надеемся, что эти советы помогут вам не только предотвратить возникновение экстремальной ситуации, но и спасти человеческую жизнь. Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.. А по сему, не стоит испытывать судьбу и закрывать глаза на не очень важные, на ваш взгляд, сбои в работе «железного коня», ведь порой может случиться так, что он станет реальной угрозой для человека, сидящего за рулём, - отметили спасатели.



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