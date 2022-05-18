Полиция обнаружила десять осетров в автомобиле в Актау

По информации ведомства, 16 мая около 17:00 сотрудники управления по противодействию экстремизму в 13 микрорайоне Актау задержали 21-летнего молодого человека.При личном обыске и проверке автомобиля на заднем сиденье были обнаружены 10 тушек рыбы осетровых пород. Общий вес составил 64 килограмма.По данному факту начато досудебное расследование по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).