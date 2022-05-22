Скутерист врезался в минивэн в Актау

По информации полиции, вызов о ДТП поступил на пульт дежурного 22 мая в 11:00.Выяснилось, что водитель Toyota Alphard при повороте налево вне перекрестка не уступил скутеристу, который двигался по главной дороге.Пострадавшего водителя мопеда доставили в Мангистаускую областную больницу. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой.На водителя Toyota Alphard составлен протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).Назначена судебно-медицинская экспертиза.