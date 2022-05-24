Полиция Мангистау: Напавшая на таксиста пассажирка состоит на учёте в психоневрологическом диспансере

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В полиции региона сообщили, что 22 мая 2022 года в 08:30 часов на пульт дежурного «102» поступил вызов о скандале между пассажиром и таксистом в 12 микрорайоне у 31 дома.
- Как выяснилось, 59-летняя женщина состоит на учёте в психоневрологическом диспансере и в отношении неё не применяется административная или иная ответственность. Она будет направлена в учреждение здравоохранения, - сообщили в ведомстве.
Напомним, в Сети появилось видео избиения таксиста женщиной-пассажиркой. На видео видно, как женщина в истерике кричит на водителя, оскорбляет его и пинает ногой.
- Как выяснилось, 59-летняя женщина состоит на учёте в психоневрологическом диспансере и в отношении неё не применяется административная или иная ответственность. Она будет направлена в учреждение здравоохранения, - сообщили в ведомстве.
Напомним, в Сети появилось видео избиения таксиста женщиной-пассажиркой. На видео видно, как женщина в истерике кричит на водителя, оскорбляет его и пинает ногой.