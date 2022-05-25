Семь выпускников пострадали в ДТП в Мангистау

Фото с места ДТП

Семь человек получили травмы различной степени, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.



- Двое участников аварии доставлены санитарной авиацией в областную больницу. Состояние у них тяжёлое. У пятерых детей состояние средней степени тяжести. Они находятся в Мангистауской районной больнице, - прокомментировала Орынгуль Муканова, заместитель директора Мангистауской районной больницы.