Двое постравших в ДТП выпускников находятся в тяжелом состоянии

Фото с места аварии
Как стало известно сегодня, у одной из пострадавших, доставленной в областную детскую больницу, травма тазобедренной кости, состояние стабильно тяжелое. Второй участник ДТП находится в реанимации. У него кровоизлияние в мозг, состояние крайне тяжелое, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Напомним, происшествие cлучилось 25 мая на трассе Сайотес в Мангистауском районе. В ДТП пострадали семь выпускников школы.
Напомним, происшествие cлучилось 25 мая на трассе Сайотес в Мангистауском районе. В ДТП пострадали семь выпускников школы.
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