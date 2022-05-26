Полиция Мангистау: выпускники не имеют отношения к потасовке на набережной Актау

Кадр видеоролика
Полиция прокомментировала видео конфликта между полицейскими и группой молодых людей.
- 25 мая 2022 года около 23:10 часов на набережной в микрорайоне «Самал», напротив заведения «Монако», произошёл конфликт среди молодых людей. Данный факт никакого отношения не имеет к выпускникам. Полицейские сразу же отреагировали и вмешались, чтобы предотвратить драку. Молодые люди никаких претензий и заявлений друг к другу не имеют. С ними была проведена профилактическая беседа, - сообщили в полицейском ведомстве.
- 25 мая 2022 года около 23:10 часов на набережной в микрорайоне «Самал», напротив заведения «Монако», произошёл конфликт среди молодых людей. Данный факт никакого отношения не имеет к выпускникам. Полицейские сразу же отреагировали и вмешались, чтобы предотвратить драку. Молодые люди никаких претензий и заявлений друг к другу не имеют. С ними была проведена профилактическая беседа, - сообщили в полицейском ведомстве.