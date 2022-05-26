Пьяный водитель устроил ДТП с опрокидыванием в селе Бейнеу

Фото очевидцев

В среду, 25 мая, в 22:50 часов, в селе Бейнеу произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей марок Daewoo Nexia и Mitsubishi Montero. В результате аварии автомобиль Daewoo Nexia перевернулся.



- 19-летний водитель автотранспорта Daewoo Nexia управлял автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения, не уступив дорогу автомашине Mitsubishi Montero, совершил ДТП. На водителя Daewoo Nexia составлен протокол по статье 608 ч.6 КоАП РК. Материал будет направлен в административный суд, - сообщает полиция Мангистауской области.



Стражи порядка добавили, что водитель Daewoo Nexia не имеет никакого отношения к выпускникам школ. В результате происшествия никто не пострадал.