Внедорожник врезался в «легковушку» и перевернулся в пригороде Актау

Сообщение о ДТП на участке автодороги Актау- село Баянды поступило на пульт дежурного «102» сегодня утром, 29 мая, в 10:30.Полиция установила, что водитель Mitsubishi Montero при обгоне столкнулся с Chevrolet Nexia, которая в этот момент разворачивалась. От удара внедорожник перевернулся.Как выяснилось, в аварии никто не пострадал.На водителя Mitsubishi Montero составлен протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества). Наказание влечет штраф в размереили лишение водительских прав