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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 19:17

Просмотров: 1798

Внедорожник врезался в «легковушку» и перевернулся в пригороде Актау

Дорожный инцидент прокомментировали в департаменте полиции региона.

Кадр видео
Сообщение о ДТП на участке автодороги Актау- село Баянды поступило на пульт дежурного «102» сегодня утром, 29 мая, в 10:30.

Полиция установила, что водитель Mitsubishi Montero при обгоне столкнулся с Chevrolet Nexia, которая в этот момент разворачивалась. От удара внедорожник перевернулся.

Как выяснилось, в аварии никто не пострадал.

На водителя Mitsubishi Montero составлен протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества). Наказание влечет штраф в размере 20 МРП или лишение водительских прав до шести месяцев.




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