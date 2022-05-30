Троих жителей Мангистау задержали на Каспии за незаконный вылов осетра

Фото пресс-службы ведомства

Пресс-служба ведомства сообщает, что 29 мая в акватории моря в Тупкараганском районе сотрудниками Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства во время проведения рейдовых мероприятий в рамках акции «Бекiре-2022» задержаны трое жителей Мангыстауской области на плавательном средстве типа «байда», с двумя подвесными моторами марки «Yamaha-250».



- В самой лодке обнаружены семнадцать тушек осетров, сети, резиновая лодка, навигационные приборы GPS «Garmin», эхолот, - сообщили в ведомстве.



Задержанные рыбаки и собранные материалы переданы в правоохранительные органы.