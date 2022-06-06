Тонувшего парня спасли отдыхающие в Актау

- Трое молодых парней, отдыхающих рядом, не думая, бросились на помощь. Первый мужчина, доплывший до утопающего, взял его за голову и вытащил на берег, - рассказала автор видео.

По словам очевидцев, вечером 5 июня, примерно в 21:00, двое молодых ребят решили искупаться около причала в районе «Скальной тропы». Буквально в 20 метрах от берега один из них начал кричать «Помогите, он тонет».Искусственного дыхания делать ему не понадобилось, так как спасённый находился в сознании.По предположению очевидцев, у парня из-за холодной воды возникли судороги мышц.Службу спасения и Скорую помощь на место также не вызывали.