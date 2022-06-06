Вышел из комы: врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП выпускниках

Фото из архива
По данным врачей, один из участников ДТП вышел из комы, он находится в сопорозном состоянии в реанимации. Ранее его состояние оценивалось как крайне тяжёлое, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Вторая пострадавшая, получившая травму тазобедренной кости, находится в стабильном состоянии.
Напомним, происшествие случилось 25 мая на трассе Сайотес в Мангистауском районе. В ДТП пострадали семеро выпускников школы.
Вторая пострадавшая, получившая травму тазобедренной кости, находится в стабильном состоянии.
Напомним, происшествие случилось 25 мая на трассе Сайотес в Мангистауском районе. В ДТП пострадали семеро выпускников школы.
Оставьте свой комментарий первым.