В Сети появилось видео задержания мужчины в 5 микрорайоне Актау

По данным пресс-службы ведомства, инцидент произошел 5 июня в 5 микрорайоне, напротив базара «Волна».Примерно в 23:25 часов сотрудник полиции заметил мужчину, который вел себя неадекватно с рядом стоящими людьми.- Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Тем самым он сопротивлялся и не подчинился законному требованию сотрудников полиции, - сообщили в полиции региона.На нарушителя был составлен административный протокол по части 1 статьи 440 и по части 1 статьи 667 КоАП РК.Часть 1. Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, государственной фельдъегерской службы, судебного пристава, судебного исполнителя в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование их законной деятельности – влекут предупреждение или штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пяти суток.Часть 1. Распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, – влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.