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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:47

Просмотров: 1261

В Сети появилось видео задержания мужчины в 5 микрорайоне Актау

В полиции региона рассказали подробности задержания мужчины.

Кадр видео
По данным пресс-службы ведомства, инцидент произошел 5 июня в 5 микрорайоне, напротив базара «Волна».

Примерно в 23:25 часов сотрудник полиции заметил мужчину, который вел себя неадекватно с рядом стоящими людьми.



- Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Тем самым он сопротивлялся и не подчинился законному требованию сотрудников полиции, - сообщили в полиции региона.

На нарушителя был составлен административный протокол по части 1 статьи 440 и по части 1 статьи 667 КоАП РК.

Статья 667. Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, судебного пристава, судебного исполнителя
Часть 1. Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, государственной фельдъегерской службы, судебного пристава, судебного исполнителя в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование их законной деятельности – влекут предупреждение или штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пяти суток.

Статья 440. Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения
Часть 1. Распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, – влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.



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