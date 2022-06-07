Автомобиль врезался в забор жилого дома в Жанаозене

Авария произошла 6 июня 2022 года в микрорайоне «Рахат-3» в Жанаозене.Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения.- Водитель автотранспорта Lada Granta не справился с рулевым управлением и врезался в забор дома. Пострадавших нет, - рассказали в полиции региона.На водителя составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).