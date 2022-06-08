Уроженку Ирана задержали с опием в Актау

Сотрудники криминальной полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 1 июня установили и задержали уроженку Исламской Республики Иран. При обыске ее квартиры в Актау правоохранители обнаружили и изъяли наркотическое вещество опий. Общий вес составил 39 килограммов.В отношении подозреваемой следственным судом Актау санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 3 статьи 297 УК РК (Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств).Иная информация в интересах следствия не разглашается.