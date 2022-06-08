«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 08 Июня
+22...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.41 KZT
  • €1 = 458.48 KZT
  • 1 RUB = 7.04 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:52

Просмотров: 351

Уроженку Ирана задержали с опием в Актау

Подозреваемая находится под стражей, сообщили в департаменте полиции ргеиона.

Фото предоставили в полиции
Сотрудники криминальной полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 1 июня установили и задержали уроженку Исламской Республики Иран. При обыске ее квартиры в Актау правоохранители обнаружили и изъяли наркотическое вещество опий. Общий вес составил 39 килограммов.

В отношении подозреваемой следственным судом Актау санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 3 статьи 297 УК РК (Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств).

Иная информация в интересах следствия не разглашается.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика