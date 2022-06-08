Мужчина вошел в доверие к кассиру и ограбил ломбард в Актау

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По материалам дела, инцидент произошел 1 марта этого года примерно в 08:54 в ломбарде, расположенном на первом этаже одного из жилых домов в 8 микрорайоне.



Злоумышленник, решивший ограбить ломбард, сначала входил в доверие к кассиру-девушке. Само нападение он совершил после того, как узнал время открытия и закрытия ломбарда, а также остальные детали.



- Злоумышленник открыл наружную дверь, отключив сигнализацию. Далее проник в служебное помещение и толкнул девушку, сбив ее с ног. Угрожая потерпевшей, он вскрыл сейф в складском помещении, - сообщили в суде.



Преступник связал кассиру руки скотчем и приказал сидеть спокойно. Тем временем он переложил в свою сумку 109 ювелирных изделий, которые были расфасованы в 70 конвертах общей стоимостью 5 336 800 тенге. Эти драгоценности хранились в виде залогового имущества. Также он похитил 1 229 002 тенге наличными. Ломбарду был причинен имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 6 565 802 тенге.



Позже грабитель был задержан.



Приговором суда его признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет. Осужденный еще вправе обжаловать приговор.