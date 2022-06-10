Пожар в 13 микрорайоне Актау попал на видео

Пожар произошёл вчера, 9 июня, в 20:39 в 13 микрорайоне.По приезду спасатели обнаружили горение крыши пристройки к дому 37.- Пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 21:04, - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона.В ликвидации пожара принимали участие 11 человек личного состава и три единицы техники.