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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 20:10

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Актауские врачи рассказали о состоянии пострадавшего при ДТП мотоциклиста

Состояние пациента 2002 года рождения оценивается как «средней степени тяжести». У него диагностированы множественные переломы костей левой голени. Об этом сообщает пресс-служба Мангистауской областной больницы.

Фото очевидцев
Водитель мотоцикла, который пострадал в результате ДТП 9 июня между 5 и 7 микрорайонами, 2002 года рождения. Его состояние врачи оценивают как «средней степени тяжести».

- Диагностированы множественные переломы костей левой голени, был прооперирован. Сейчас находится в травматологическом отделении областной больницы. Второй этап: операция по установке аппарата Илизарова, - сообщили в больнице.

Напомним, авария произошла вчера, 9 июня, примерно в 22:20 часов.

По информации ДП Мангистауской области, водитель Toyota Carolla при повороте налево вне перекрёстка совершил столкновение со встречным транспортом - мотоциклом Minsk X250.



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