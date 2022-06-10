Актауские врачи рассказали о состоянии пострадавшего при ДТП мотоциклиста

Фото очевидцев

Водитель мотоцикла, который пострадал в результате ДТП 9 июня между 5 и 7 микрорайонами, 2002 года рождения. Его состояние врачи оценивают как «средней степени тяжести».



- Диагностированы множественные переломы костей левой голени, был прооперирован. Сейчас находится в травматологическом отделении областной больницы. Второй этап: операция по установке аппарата Илизарова, - сообщили в больнице.



Напомним, авария произошла вчера, 9 июня, примерно в 22:20 часов.



По информации ДП Мангистауской области, водитель Toyota Carolla при повороте налево вне перекрёстка совершил столкновение со встречным транспортом - мотоциклом Minsk X250.