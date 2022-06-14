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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:11

Просмотров: 1927

«Страшное ДТП»: Врезавшийся в столб водитель был пьян

В департаменте полиции региона предоставили подробности ночного ДТП. Там сообщили, что водитель иномарки, которая врезалась в столб, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Кадр видео
Дорожная авария произошла в ночь на 14 июня в 05:17 на перекрёстке между 14 и 15 микрорайонами.

Как сообщили в департаменте полиции, водитель Audi A4 в состоянии алкогольного опьянения не предпринял меры для остановки при возникновении препятствия на дороге и врезался в светофор.

В результате ДТП двое пострадавших были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи оба отпущены домой.

На водителя составлен административный протокол по части 3 статьи 608 Кодекса об административных правонарушениях РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, повлекшие причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния, или повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества).

Нарушителю грозит административный арест на 20 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.




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Комментарии ( 1 )

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  • shurik_kz11
 Ирон (Посетители) Сегодня, 12:11
Жестоко канешно.но я за то что бухие при дтп сразу бы дохли.естественный отбор.
 
 

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