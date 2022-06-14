«Страшное ДТП»: Врезавшийся в столб водитель был пьян

Дорожная авария произошла в ночь на 14 июня в 05:17 на перекрёстке между 14 и 15 микрорайонами.Как сообщили в департаменте полиции, водитель Audi A4 в состоянии алкогольного опьянения не предпринял меры для остановки при возникновении препятствия на дороге и врезался в светофор.В результате ДТП двое пострадавших были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи оба отпущены домой.На водителя составлен административный протокол по части 3 статьи 608 Кодекса об административных правонарушениях РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, повлекшие причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния, или повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества).Нарушителю грозит административный арест на 20 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.