Бетономешалка опрокинулась в Актау

По информации департамента полиции региона, вызов о ДТП поступил в дежурную часть сегодня, 14 июня, около 11:00.Выяснилось, что водитель спецтехники по неосторожности опрокинул машину с цементом.На него составлено два административных протокола по части 1 статьи 434-2 КоАП РК (Загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах) и части 1 статьи 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населённых пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зелёных насаждений города и населённых пунктов).Согласно части 1 статьи 434-2 водителю бетономешалки грозит штраф в размере пяти МРП. Часть 1 статьи 505 КоАП РК влечёт предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 30, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 40, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 100 МРП.