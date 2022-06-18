Собаки напали на девочку в Жанаозене

- Не только дети, но и взрослые боятся выходить на улицу. Прошу властей принять меры, - обратилась блогер.

Как стало известно от местного блогера Акмарал Байбоз, на 13-летнюю девочку в Жанаозене напали бездомные собаки. Рядом оказались очевидцы, которые бросились на помощь и прогнали животных.Пострадавшую отвезли в больницу.Напоминаем, что со 2 марта 2022 года в Казахстане вступил в силу Закон «Об ответственном обращении с животными». Согласно новым правилам, убивать разрешается лишь неизлечимо больных или агрессивных собак, остальные же подлежат обязательной стерилизации.