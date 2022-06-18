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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:56

Просмотров: 1629

Собаки напали на девочку в Жанаозене

Ребенка спасли очевидцы.

Бродячие собаки в Жанаозене. Фото со страницы Акмарал Байбоз
Как стало известно от местного блогера Акмарал Байбоз, на 13-летнюю девочку в Жанаозене напали бездомные собаки. Рядом оказались очевидцы, которые бросились на помощь и прогнали животных.

Собаки напали на девочку в Жанаозене


Пострадавшую отвезли в больницу.

Собаки напали на девочку в Жанаозене


- Не только дети, но и взрослые боятся выходить на улицу. Прошу властей принять меры, - обратилась блогер.


Напоминаем, что со 2 марта 2022 года в Казахстане вступил в силу Закон «Об ответственном обращении с животными». Согласно новым правилам, убивать разрешается лишь неизлечимо больных или агрессивных собак, остальные же подлежат обязательной стерилизации.



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Комментарии ( 2 )

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mahabbat1985 (Посетители) Сегодня, 14:16
Ну теперь наверное капец будет собакам раз это произошло в Жанаозене или будет митинг и отстрел ))
 
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дорожник (Посетители) Сегодня, 12:36
Агрессивных Шариков немедля в расход. Один раз вкусившие человеческой крови они не остановятся

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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