«Легковушка» столкнулась с кроссовером в Актау

По сообщению департамента полиции региона, вызов о ДТП поступил на пульт дежурного «102» сегодня днем, 18 июня, в 12:00.Выяснилось, что водитель Renault Duster при перестроении не уступил дорогу Hyundai Sonata, в результате чего произошло столкновение.Пострадали три человека. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой.На водителя Renault Duster составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК.