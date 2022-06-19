Несколько пожарных экипажей в Актау приехали тушить балкон

- Пожарные очень быстро приехали. Оперативно сработали, - говорят жители соседнего дома.

По словам очевидцев, вечером 18 июня на третьем этаже высотки №10 в 4 микрорайоне загорелся балкон.Как сообщили в ДЧС региона, вызов в пожарную часть поступил 18 июня в 21:50.Были направлены четыре пожарных расчета и 11 огнеборцев.Выяснилось, что на балконе двухкомнатной квартиры загорелся матрац.В 22:05 пожар удалось ликвидировать.Площадь горения составила один квадратный метр.Пострадавших нет.В ДЧС региона просят горожан соблюдать пожарную безопасность.