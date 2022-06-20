Две лошади попали под колёса автомашины в Мангистау

- Водитель автотранспорта Volkswagen Passat, направляясь с базы отдыха в город, не принял меры при возникновение препятствий и совершил наезд на двух лошадей. Отметим, что у животных не было каких-либо опознавательных знаков и маркировок. В результате ДТП никто не пострадал. На водителя составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об Административных Правонарушениях РК, - сообщили в ведомстве.



Видео предоставлено очевидцами ДТП

ДТП произошло 19 июня в 22:14 на трассе, ведущей к отелю Rixos.Очевидцы пожаловались на отсутствие освещения на данной дороге, ведущей к отелю Rixos. По мнению людей, трасса слишком темная. Журналист Lada.kz обратился в областной акимат с вопросом об иллюминации трассы. Редакция ожидает ответ на вопрос, предусмотрено ли проектом освещение на этом участке автодороги.1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Это влечет штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (МРП) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему лёгкого вреда здоровью. Это влечет штраф в размере 40 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершённые лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством. Влекут штраф в размере 60 МРП.