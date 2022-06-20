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ЛАДА.kz » Происшествия

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 16:33

Просмотров: 450

Две лошади попали под колёса автомашины в Мангистау

Водитель автомобиля Volkswagen Passat не заметил выбежавших на дорогу лошадей и совершил ДТП. Подробности происшествия предоставили в пресс-службе департамента полиции региона.

Кадр видео с места происшествия
ДТП произошло 19 июня в 22:14 на трассе, ведущей к отелю Rixos.

- Водитель автотранспорта Volkswagen Passat, направляясь с базы отдыха в город, не принял меры при возникновение препятствий и совершил наезд на двух лошадей. Отметим, что у животных не было каких-либо опознавательных знаков и маркировок. В результате ДТП никто не пострадал. На водителя составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об Административных Правонарушениях РК, - сообщили в ведомстве.


Очевидцы пожаловались на отсутствие освещения на данной дороге, ведущей к отелю Rixos. По мнению людей, трасса слишком темная. Журналист Lada.kz обратился в областной акимат с вопросом об иллюминации трассы. Редакция ожидает ответ на вопрос, предусмотрено ли проектом освещение на этом участке автодороги.


Видео предоставлено очевидцами ДТП


Для справки:

Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.

1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Это влечет штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (МРП) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему лёгкого вреда здоровью. Это влечет штраф в размере 40 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.

3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершённые лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством. Влекут штраф в размере 60 МРП.



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Комментарии ( 2 )

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  • Око
 Ingul (Посетители) Сегодня, 16:56
Не водитель нарушил правила, а хозяева бродячих животных.
Не в степи же он на них наехал, а на трассе.
Доколе же будут отвечать в подобных ситуациях водители?
 
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Око (Посетители) Сегодня, 16:43
Ужас. Утром сегодня буквально возле "Монтажника" стадо тоже паслось. В сторону "Ивушки" шли. Видимо всё то же стадо. Откуда их выпускают на трассу?

Как себя чувствуют пострадавшие? Я про водителя. Пассажиры были в машине? Это ж страшный сон в лошадь в темноте въехать.

всё вижу
 
 

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