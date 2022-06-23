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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 10:30

Просмотров: 2893

Ограбление с попыткой задушить хозяйку квартиры: подозреваемых ищет полиция Актау

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемых.

Газета «Жайык Пресс»
На пульт дежурного «102» поступил вызов об ограблении квартиры неизвестными лицами в 4 микрорайоне в 20 доме в среду 22 июня в 15 часов 25 минут.

На вызов выехали сотрудники батальона патрульной полиции, а также следственно-оперативная группа.

- В данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемых, сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Ранее сообщалось о том, что двое неизвестных проникли в квартиру в 4 микрорайоне Актау. Дома находилась женщина и ребёнок. По словам соседей пострадавшей, женщину пытались задушить куском электрического провода.

- Двое неизвестных граждан ограбили соседку на втором этаже. Она одна с маленьким ребёнком находилась дома, муж был на работе, дверь была не заперта, зашли, душили её проводом, пытали и ограбили квартиру. Слава Богу, что осталась жива, – рассказали ранее соседи пострадавшей.



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