Ограбление с попыткой задушить хозяйку квартиры: подозреваемых ищет полиция Актау

Газета «Жайык Пресс»
На пульт дежурного «102» поступил вызов об ограблении квартиры неизвестными лицами в 4 микрорайоне в 20 доме в среду 22 июня в 15 часов 25 минут.
На вызов выехали сотрудники батальона патрульной полиции, а также следственно-оперативная группа.
- В данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемых, сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.
Ранее сообщалось о том, что двое неизвестных проникли в квартиру в 4 микрорайоне Актау. Дома находилась женщина и ребёнок. По словам соседей пострадавшей, женщину пытались задушить куском электрического провода.
- Двое неизвестных граждан ограбили соседку на втором этаже. Она одна с маленьким ребёнком находилась дома, муж был на работе, дверь была не заперта, зашли, душили её проводом, пытали и ограбили квартиру. Слава Богу, что осталась жива, – рассказали ранее соседи пострадавшей.
На вызов выехали сотрудники батальона патрульной полиции, а также следственно-оперативная группа.
- В данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемых, сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.
Ранее сообщалось о том, что двое неизвестных проникли в квартиру в 4 микрорайоне Актау. Дома находилась женщина и ребёнок. По словам соседей пострадавшей, женщину пытались задушить куском электрического провода.
- Двое неизвестных граждан ограбили соседку на втором этаже. Она одна с маленьким ребёнком находилась дома, муж был на работе, дверь была не заперта, зашли, душили её проводом, пытали и ограбили квартиру. Слава Богу, что осталась жива, – рассказали ранее соседи пострадавшей.