Нокаутирующий удар на пляже в Актау попал на видео

Происшествие, которое сняли на видео очевидцы, случилось на пляже в районе поселка Приморский. Что стало причиной конфликта его участников, неизвестно. Судя по кадрам видеозаписи, между мужчинами произошла словесная перепалка. Затем один из них ударил другого кулаком в лицо, после чего тот упал на песок без сознания.Редакция ожидает комментарий от департамента полиции Мангистауской области. В больнице сообщили, что по данному факту к ним обращений не поступало.