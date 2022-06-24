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ЛАДА.kz » Происшествия

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 10:51

Просмотров: 5699

Нокаутирующий удар на пляже в Актау попал на видео

Житель Актау потерял сознание после того, как получил удар кулаком в лицо от неизвестного мужчины. Происшествие попало на видео.

Кадр видео
Происшествие, которое сняли на видео очевидцы, случилось на пляже в районе поселка Приморский. Что стало причиной конфликта его участников, неизвестно. Судя по кадрам видеозаписи, между мужчинами произошла словесная перепалка. Затем один из них ударил другого кулаком в лицо, после чего тот упал на песок без сознания.

Редакция ожидает комментарий от департамента полиции Мангистауской области. В больнице сообщили, что по данному факту к ним обращений не поступало.




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Комментарии ( 9 )

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  • Iron man
 afgan (Посетители) Сегодня, 13:45
судя по видео -гражданин кавказской национальности и если он не гражданин РК - тут в идеале Депортация.

Свинский поступок.

Во 1 - хочешь драться дерись на ринге.
Во 2 - нужно было вызвать сотрудников полиции и оформить гражданина за распитие в общественном месте.
В 3 - огромный лось куда ты своими кулаками лезешь на пьяного человека.

Можете сколько угодно и что угодно говорить, но есть 1000 решений данной ситуации нежели размахивать руками.
 
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  • Iron man
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 13:10
БО, ну по любому получит!
 
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  • ЁмоЁ
  • Dilda
  • afgan
  • синдбад
 БО (Посетители) Сегодня, 12:37
Народ вы о чём тут, чел применил силу несоразмерную угрозе ему,или ближайшему окружению.Вообще за это можно и статью УК заработать.
 
-1
  • afgan
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OpenSuser (Посетители) Сегодня, 12:33
Водочка на солнышке...в любом случае всё закончилось бы тем же, только чуток погодя
 
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  • ЁмоЁ
  • afgan
 Око (Посетители) Сегодня, 12:30
Ай герой. И грудь колесом. Видимо, достал всех еле стоящий на ногах товарищ. Надеюсь, жив? Проверить не помешало бы. Так понял, никто даже не поинтересовался.

всё вижу
 
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  • bekenova
  • Iron man
 Знакомый (Посетители) Сегодня, 11:58
Цитата: Ingul
И никто даже не пытается оказать помощь.
Люди совсем очерствели.
Водки не надо пить в общественных местах, вот тогда и на помощь можно расчитывать, а то налижется до того что на нагох стоять не может, и всех доставать такой герой начинает!!
 
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  • afgan
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  • Знакомый
  • Армани
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 11:43
я так понимаю успокоили пьяного за то что не давал другим нормально отдыхать? если да то получил за дело!
 
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  • БО
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:41
И никто даже не пытается оказать помощь.
Люди совсем очерствели.
 
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  • afgan
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  • Армани
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 11:15
Это было как оплевуха, и он сам еле на ногах стоял beer2
 
 

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