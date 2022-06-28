Toyota снесла столб в 17 микрорайоне Актау

фото очевидца
Авария произошла днем 28 июня, напротив бизнес-центра «Зодиак» в 17 микрорайоне.
Редакция ожидает комментарий от департамента полиции Мангистауской области.
Редакция ожидает комментарий от департамента полиции Мангистауской области.
|
Вторник, 28 Июня
+32...+28
Температура воды
в море онлайн
| Курсы валют
в банках Актау
|
Комментарии ( 0 )
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.
Оставьте свой комментарий первым.