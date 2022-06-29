Психотропные таблетки в сигаретах пытались передать заключенному в Актау

- На этот раз нарушители решили спрятать таблетки в сигареты. Оформили их так, что с виду не заметишь, что внутри есть другая начинка вместо привычного табака. Возможно, они решили, что сигареты мы не проверяем. Однако, я подчеркиваю, в учреждении ГМ 172/10 ДУИС Мангистауской области всегда тщательно досматривают посылки для осуждённых. Это незыблемое правило. И, как результат, мы вызвали наряд, - рассказал заместитель начальника учреждения ГМ172/10 ДУИС по Мангистауской области Азат Орынбасаров.

Во время проверки принесённых продуктов и предметов личной необходимости, сотрудники СИЗО обнаружили трамадол. Правонарушитель спрятал их в сигареты, закамуфлировав табаком. Передача предназначалась одному из осужденных. Принёс её приверженец деструктивного религиозного течения.Факт зарегистрировали в ЕРДР. 50 таблеток и сигареты забрали на экспертизу, которая определила это лекарственное средство как трамадол.