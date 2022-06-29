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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:49

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Психотропные таблетки в сигаретах пытались передать заключенному в Актау

Незаконную передачу пресекли сотрудники СИЗО, сообщили в пресс-службе учреждения ГМ 172/10 ДУИС Мангистауской области.

Фото предоставили в пресс-службе учреждения ГМ 172/10 ДУИС Мангистауской области
Во время проверки принесённых продуктов и предметов личной необходимости, сотрудники СИЗО обнаружили трамадол. Правонарушитель спрятал их в сигареты, закамуфлировав табаком. Передача предназначалась одному из осужденных. Принёс её приверженец деструктивного религиозного течения.

- На этот раз нарушители решили спрятать таблетки в сигареты. Оформили их так, что с виду не заметишь, что внутри есть другая начинка вместо привычного табака. Возможно, они решили, что сигареты мы не проверяем. Однако, я подчеркиваю, в учреждении ГМ 172/10 ДУИС Мангистауской области всегда тщательно досматривают посылки для осуждённых. Это незыблемое правило. И, как результат, мы вызвали наряд, - рассказал заместитель начальника учреждения ГМ172/10 ДУИС по Мангистауской области Азат Орынбасаров.


Факт зарегистрировали в ЕРДР. 50 таблеток и сигареты забрали на экспертизу, которая определила это лекарственное средство как трамадол.

Психотропные таблетки в сигаретах пытались передать заключенному в Актау



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