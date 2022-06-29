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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:41

Просмотров: 1019

Массовое ДТП в Актау: Пострадал пешеход

Дорожный инцидент произошёл в 13 микрорайоне напротив дома №7.

Кадр видео
Как сообщили в департаменте полиции региона, информация о ДТП поступила на пульт дежурного 28 июня в 23:30.

Выяснилось, что 23-летний водитель автомашины Toyota Crown совершил столкновение с попутно едущим автомобилем Lexus RX 300. Последний врезался в движущийся Hyundai Accent.

После по инерции водитель Toyota Crown выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Land Cruiser 200. Участниками аварии также стали ещё три машины: Kia Rio, Toyota Camry и Toyota Land Cruiser 150. Последний по инерции выехал на обочину и сбил 19-летнего пешехода.

Пострадавшего доставили в Мангистаускую областную больницу, где после оказания медицинской помощи отпустили домой.

На водителя Toyota Crown составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).

Часть 1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Влечет штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

Часть 2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему лёгкого вреда здоровью. Влечет штраф в размере 40 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.




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Комментарии ( 1 )

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Pluto (Посетители) Сегодня, 18:49
Не выдавайте детишкам права на вождение автомобиля, у таких как минимум башня начинает работать годам к 25ти а то и позже.
 
 

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