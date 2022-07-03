«Легковушка» врезалась в столб в пригороде Актау

Как сообщили в департаменте полиции региона, вызов об аварии поступил на пульт дежурного «102» 2 июля в 00:30.Установлено, что водитель «ВАЗ 211440» не предпринял меры при возникновении препятствия и врезался в столб освещения.Пострадавших нет.На водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества). Ему может грозить штраф в размере 40 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.