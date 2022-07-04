Какое место по количеству ДТП занимает Мангистау

С января по май этого года в стране было зарегистрировано 5,2 тысячи аварий, в результате которых погибли или пострадали люди. Это на 11,2 процента больше по количеству аварий по сравнению с прошлогодними показателями.Самое большое количество ДТП было зарегистрировано в Алматы - почти 1,5 тысячи. Следом идут Алматинская и Жамбылская области - 862 и 548 ДТП соответственно.Мангистауская область занимает седьмую позицию сверху - 221 авария.За этот же период в авариях по стране пострадали почти 7,7 тысяч человек, что на 11,9 процента больше по сравнению с январем-маем 2021 года. Из них раненых - 6,9 тысяч человек, на 10,9 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Численность погибших при ДТП в текущем году достигла 744 человека. Это самый высокий показатель с 2015 года в соответствующем периоде (январь-май). Показатель увеличился сразу на 22,6 процента, если сравнивать с 2021 годом.Наибольшая численность погибших в региональном разрезе пришлась на Алматинскую область (163 человека), следом идут Жамбылская (99 человек) и Туркестанская области (63 человека) области.При этом худшие показатели смертности зафиксированы в Западно-Казахстанской и Карагандинской областях: здесь на 100 ДТП приходится сразу 35 погибших. Далее идёт Кызылординская область - 31 погибший на 100 ДТП. В Мангистауской области - 13 погибших на 100 аварий.В Алматы и Нур-Султане зафиксировано два и три погибших на 100 аварий соответственно.Как сообщается, есть вероятность, что в регионах ДТП, не несущие значительного урона, просто хуже и реже фиксируются, чем в обеих столицах страны.