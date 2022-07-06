«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 06 Июля
+23...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 469.26 KZT
  • €1 = 483.06 KZT
  • 1 RUB = 8.04 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:20

Просмотров: 804

Полиция нашла сбившего информационный столб в Актау

Полиция изучила камеры видеонаблюдения и нашла виновника ДТП.

Фото жителей 6 микрорайона
Как сообщили свидетели аварии, при буксировке автомобиля «Газель» на перекрестке оборвался трос и на повороте машина въехала в столб с табличками.

По информации полиции, 27 июля в 12:20 автотранспорт «Газель» не предпринял меры при возникновении препятствия и снес информационный столб. Несмотря на последствия, не сообщил в полицию и покинул место ДТП.

Полицейские изучили камеры наружного видеонаблюдения и установили личность водителя. Им оказался 42-летний местный житель. Мужчина осознал свою вину и пообещал восстановить столб самостоятельно.

Полиция нашла сбившего информационный столб в Актау


В отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 611 КоАП РК (Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных законодательством РК в сфере дорожного движения, в связи с ДТП, участником которого он является). Ему может грозить штраф в размере пяти МРП, то есть 15 315 тенге.

В ведомстве отметили, что данный столб не содержится на балансе ни акимата, ни «Кала жолдары».

Ранее жители 6 микрорайона сообщали, что металлический столб с табличками упал от ветра на перекрестке между 6 и 8 микрорайонами.

Полиция нашла сбившего информационный столб в Актау



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика