Полиция нашла сбившего информационный столб в Актау

Фото жителей 6 микрорайона
Как сообщили свидетели аварии, при буксировке автомобиля «Газель» на перекрестке оборвался трос и на повороте машина въехала в столб с табличками.
По информации полиции, 27 июля в 12:20 автотранспорт «Газель» не предпринял меры при возникновении препятствия и снес информационный столб. Несмотря на последствия, не сообщил в полицию и покинул место ДТП.
Полицейские изучили камеры наружного видеонаблюдения и установили личность водителя. Им оказался 42-летний местный житель. Мужчина осознал свою вину и пообещал восстановить столб самостоятельно.
В отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 611 КоАП РК (Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных законодательством РК в сфере дорожного движения, в связи с ДТП, участником которого он является). Ему может грозить штраф в размере пяти МРП, то есть 15 315 тенге.
В ведомстве отметили, что данный столб не содержится на балансе ни акимата, ни «Кала жолдары».
Ранее жители 6 микрорайона сообщали, что металлический столб с табличками упал от ветра на перекрестке между 6 и 8 микрорайонами.
По информации полиции, 27 июля в 12:20 автотранспорт «Газель» не предпринял меры при возникновении препятствия и снес информационный столб. Несмотря на последствия, не сообщил в полицию и покинул место ДТП.
Полицейские изучили камеры наружного видеонаблюдения и установили личность водителя. Им оказался 42-летний местный житель. Мужчина осознал свою вину и пообещал восстановить столб самостоятельно.
В отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 611 КоАП РК (Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных законодательством РК в сфере дорожного движения, в связи с ДТП, участником которого он является). Ему может грозить штраф в размере пяти МРП, то есть 15 315 тенге.
В ведомстве отметили, что данный столб не содержится на балансе ни акимата, ни «Кала жолдары».
Ранее жители 6 микрорайона сообщали, что металлический столб с табличками упал от ветра на перекрестке между 6 и 8 микрорайонами.
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