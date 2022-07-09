Взрыв на Тенгизе: в отпуск отправлено около 4000 сотрудников

- После инцидента работы были частично остановлены, рабочие отправлены по домам с учетом того, что эти дни будут оплачены. Была сформирована специальная комиссия для выяснения причин инцидента. Для нас это впервые. Компания придает большое значение правилам техники безопасности, - сказала Гульмира Бапанова.

- Один из пострадавших сейчас находится в реанимации областной больницы. В срочном порядке ему была проделана операция. У пациента 1996 года рождения, жителя Курмангазинского района, в результате взрыва были повреждены все внутренние органы, а также сломаны позвоночник и несколько ребер. Его состояние на сегодня очень тяжелое, - сообщил Асахан Байдувалиев.