Взрыв на Тенгизе: в отпуск отправлено около 4000 сотрудников

Фото с паблика @zello_tengiz
Как сообщается в паблике @zello_tengiz, подрядная организация, проводившая испытания, временно прекратила свою работу. В отпуск отправлено около 4000 сотрудников.
Компания «Сенимди курылыс» уже 30 лет является подрядчиком на Тенгизском месторождении и проводит строительные работы.
О состоянии пострадавших рассказал руководитель областного управления здравоохранения Асхан Байдувалиев.
По его словам, второму пострадавшему 1998 года рождения была оказана первая психологическая помощь. Работа психологов помогла молодому человеку выйти из шокового состояния. Сейчас он уже приходит в себя.
Что касается третьего пострадавшего, которого доставили в Жылыойскую районную больницу, то на основании собственноручной расписки пациент выписан домой.
Напомним, утром 6 июля на месторождении Тенгиз произошел взрыв трубы. В результате этого погибли двое рабочих и трое пострадали.
- После инцидента работы были частично остановлены, рабочие отправлены по домам с учетом того, что эти дни будут оплачены. Была сформирована специальная комиссия для выяснения причин инцидента. Для нас это впервые. Компания придает большое значение правилам техники безопасности, - сказала Гульмира Бапанова.
Компания «Сенимди курылыс» уже 30 лет является подрядчиком на Тенгизском месторождении и проводит строительные работы.
О состоянии пострадавших рассказал руководитель областного управления здравоохранения Асхан Байдувалиев.
- Один из пострадавших сейчас находится в реанимации областной больницы. В срочном порядке ему была проделана операция. У пациента 1996 года рождения, жителя Курмангазинского района, в результате взрыва были повреждены все внутренние органы, а также сломаны позвоночник и несколько ребер. Его состояние на сегодня очень тяжелое, - сообщил Асахан Байдувалиев.
По его словам, второму пострадавшему 1998 года рождения была оказана первая психологическая помощь. Работа психологов помогла молодому человеку выйти из шокового состояния. Сейчас он уже приходит в себя.
Что касается третьего пострадавшего, которого доставили в Жылыойскую районную больницу, то на основании собственноручной расписки пациент выписан домой.
Напомним, утром 6 июля на месторождении Тенгиз произошел взрыв трубы. В результате этого погибли двое рабочих и трое пострадали.
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