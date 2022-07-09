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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:38

Просмотров: 927

Взрыв на Тенгизе: в отпуск отправлено около 4000 сотрудников

Трагический инцидент произошел за два дня до окончания смены сотрудников ТОО «Сенимди курылыс», сообщила менеджер по производственным отношениям Гульмира Бапанова.

Фото с паблика @zello_tengiz
Как сообщается в паблике @zello_tengiz, подрядная организация, проводившая испытания, временно прекратила свою работу. В отпуск отправлено около 4000 сотрудников.

- После инцидента работы были частично остановлены, рабочие отправлены по домам с учетом того, что эти дни будут оплачены. Была сформирована специальная комиссия для выяснения причин инцидента. Для нас это впервые. Компания придает большое значение правилам техники безопасности, - сказала Гульмира Бапанова.


Компания «Сенимди курылыс» уже 30 лет является подрядчиком на Тенгизском месторождении и проводит строительные работы.

О состоянии пострадавших рассказал руководитель областного управления здравоохранения Асхан Байдувалиев.

- Один из пострадавших сейчас находится в реанимации областной больницы. В срочном порядке ему была проделана операция. У пациента 1996 года рождения, жителя Курмангазинского района, в результате взрыва были повреждены все внутренние органы, а также сломаны позвоночник и несколько ребер. Его состояние на сегодня очень тяжелое, - сообщил Асахан Байдувалиев.


По его словам, второму пострадавшему 1998 года рождения была оказана первая психологическая помощь. Работа психологов помогла молодому человеку выйти из шокового состояния. Сейчас он уже приходит в себя.

Что касается третьего пострадавшего, которого доставили в Жылыойскую районную больницу, то на основании собственноручной расписки пациент выписан домой.

Напомним, утром 6 июля на месторождении Тенгиз произошел взрыв трубы. В результате этого погибли двое рабочих и трое пострадали.



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