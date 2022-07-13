Как тушили пожар в многоэтажном доме в Актау

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Инцидент произошел 12 июля в 22:30 в одной из квартир 13-этажного жилого комплекса «B-GROUP AVENUE» в 17 микрорайоне.
На место выехали 19 сотрудников ДЧС, а также четыре специалиста центра медицины катастроф.
Выяснилось, что на 11 этаже загорелся натяжной потолок и домашние вещи на площади 30 квадратных метров.
Как говорят очевидцы, собралось много зевак. Многие водители также останавливались посмотреть на происходящее.
Была использована автолестница. В 23:57 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
На место выехали 19 сотрудников ДЧС, а также четыре специалиста центра медицины катастроф.
Выяснилось, что на 11 этаже загорелся натяжной потолок и домашние вещи на площади 30 квадратных метров.
Как говорят очевидцы, собралось много зевак. Многие водители также останавливались посмотреть на происходящее.
Была использована автолестница. В 23:57 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
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