Как тушили пожар в многоэтажном доме в Актау

Инцидент произошел 12 июля в 22:30 в одной из квартир 13-этажного жилого комплекса «B-GROUP AVENUE» в 17 микрорайоне.На место выехали 19 сотрудников ДЧС, а также четыре специалиста центра медицины катастроф.Выяснилось, что на 11 этаже загорелся натяжной потолок и домашние вещи на площади 30 квадратных метров.Как говорят очевидцы, собралось много зевак. Многие водители также останавливались посмотреть на происходящее.Была использована автолестница. В 23:57 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.Причина пожара устанавливается.