Горящий самосвал успели потушить огнеборцы в пригороде Актау

Сообщение о возгорании самосвала Shacman поступило в пожарную часть сегодня, 13 июля, в 12:55.Как установлено, у машины загорелись покрышки на задних колесах. Огонь мог перекинуться на кузов автомобиля.На место прибыли сотрудники пожарной части №5 Мунайлинского района. Возгорание удалось успешно ликвидировать в 13:21.Пострадавших нет.Причина устанавливается.