Момент наезда на пешехода попал на видео в Актау

Кадр видео
Наезд на парня, который переходил дорогу в 16 микрорайоне, снял видеорегистратор.
На кадрах видно, как пешеход едва начал путь по «зебре», его сбивает легковой автомобиль. От удара он отлетает на несколько метров.
Lada.kz ожидает комментарии от департамента полиции и областной больницы.
На кадрах видно, как пешеход едва начал путь по «зебре», его сбивает легковой автомобиль. От удара он отлетает на несколько метров.
Lada.kz ожидает комментарии от департамента полиции и областной больницы.
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