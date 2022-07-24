Момент наезда на пешехода попал на видео в Актау

Наезд на парня, который переходил дорогу в 16 микрорайоне, снял видеорегистратор.На кадрах видно, как пешеход едва начал путь по «зебре», его сбивает легковой автомобиль. От удара он отлетает на несколько метров.Lada.kz ожидает комментарии от департамента полиции и областной больницы.