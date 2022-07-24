Машины под водой: Спецтехника пришла на помощь застрявшим водителям в Мангистау

Фото очевидцев
Сначала на место выехала одна спецтехника пожарной части №2 Актау. Организована работа спецтехники и аппарата акима сельского округа Сайын Шапагатов.
Были эвакуированы 10 человек.
Спасатели вызволяют из воды оставшиеся автомобили.
Напомним, из-за прошедшего ливня автомобили «накрыло» водой в районе «Голубой бухты».
Были эвакуированы 10 человек.
Спасатели вызволяют из воды оставшиеся автомобили.
Напомним, из-за прошедшего ливня автомобили «накрыло» водой в районе «Голубой бухты».
Оставьте свой комментарий первым.