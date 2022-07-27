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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:18

Просмотров: 1062

Момент ДТП попал на видео в Актау: от удара перевернулся внедорожник

Участниками аварии стали Lada Largus и Lexus LX 570.

Кадр видео
ДТП произошло сегодня утром, 27 июля, около 09:00 на кольцевом участке автодороги между 9, 10, 11 и 14 микрорайонами.

По кадрам видно, как Lada Largus движется по центральной дороге в сторону площади «Ынтыман». В это время со стороны 14 микрорайона ехал Lexus LX 570. Водитель последнего не уступил дорогу Lada Largus, и столкновения избежать не удалось. От удара вбок внедорожник опрокинулся.

Lada.kz ожидает комментарий от департамента полиции и областной больницы.




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Комментарии ( 7 )

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Око (Посетители) Сегодня, 13:11
Один правил не знает, а второй из принципа чтоли газульку не отпускает? Ну видишь что идиот прёт, ну пропусти... себе ж дороже.

всё вижу
 
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Базелик (Посетители) Сегодня, 12:49
Да установите уже радар на подъёме и ограничение 40 км/ч
 
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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 12:44
Оно понятно, что чабан на Lexus LX 570 не прав, но не могу понять логику водителя Lada Largus stena Ведь увидел за 50 метров этот танк и за 30 метров начал совершать манёвр...И куда? На 2-ю полосу. Зачем? Там нет встречного движения, лучше бы ушёл налево, на островок безопасности...
 
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Vaciliy (Посетители) Сегодня, 12:40
Чем круче машина, тем больше нарушений! Да потому, что права куплены! Ведь он даже не притормозил перед треугольниками... А что это?! У меня помеха справа!
 
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мунайши73 (Посетители) Сегодня, 12:27
И ни кто не остановился.
 
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Pluto (Посетители) Сегодня, 12:24
Ну как же очередной хозяин жизни рулит по дороге на черной и красивой машине ему какие то Лрагусы не указ.
 
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montgomery (Посетители) Сегодня, 12:23
Поправьте название - Ынтымак
 
 

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