Момент ДТП попал на видео в Актау: от удара перевернулся внедорожник

ДТП произошло сегодня утром, 27 июля, около 09:00 на кольцевом участке автодороги между 9, 10, 11 и 14 микрорайонами.По кадрам видно, как Lada Largus движется по центральной дороге в сторону площади «Ынтыман». В это время со стороны 14 микрорайона ехал Lexus LX 570. Водитель последнего не уступил дорогу Lada Largus, и столкновения избежать не удалось. От удара вбок внедорожник опрокинулся.Lada.kz ожидает комментарий от департамента полиции и областной больницы.